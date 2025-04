Si sono presentati ai controlli di imbarco con passaporti falsi, ma sono stati smascherati dagli agenti della polizia di frontiera. Una coppia di cittadini iraniani, di 35 e 34 anni, è stata arrestata in flagranza all’aeroporto di Cagliari-Elmas con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi e per la violazione dell’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa, quando i due si sono presentati ai varchi per l’imbarco sul volo Cagliari-Dublino, esibendo passaporti belgi. Tuttavia, gli agenti hanno subito notato alcune incongruenze: entrambi i passeggeri non erano in grado di esprimersi nella lingua ufficiale del documento e i microchip dei passaporti non risultavano leggibili. Gli accertamenti tecnici hanno confermato i sospetti: i documenti erano contraffatti.

Al termine delle verifiche, la coppia è stata arrestata. Nell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha confermato gli arresti, disponendo la remissione in libertà e autorizzando il nulla osta all’espulsione. Il Questore di Cagliari ha quindi emesso un ordine formale di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Le autorità precisano che gli accertamenti sono ancora in corso e che le misure adottate sono state prese nel rispetto dei diritti degli indagati e della presunzione di innocenza, come previsto dalla normativa vigente.