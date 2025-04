Un grido d’allarme disperato quello lanciato da Federica Flore, che tramite il suo profilo social e alla redazione di Casteddu Online ha denunciato la misteriosa scomparsa di quattro cani. La donna, che da tempo si prendeva cura degli animali abbandonati dai loro proprietari, ha rivelato di averli cercati invano dopo aver tentato più volte di garantire loro un’adozione. “Cerco questi quattro cani, li hanno fatto sparire dopo la mia denuncia ai vigili”, ha dichiarato Federica, spiegando che i cani erano tre maschi e una femmina, abbandonati dai loro proprietari dopo la separazione della coppia. “Da due anni ormai andavo tutti i giorni per dargli da mangiare, ovviamente la femmina l’ho fatta sterilizzare a mie spese, come cibo e antiparassitari”. La vicenda risale a quando i proprietari, impossibilitati a vendere la casa, si sono rivolti a un’agenzia immobiliare, segnando il principio di un cambiamento che Federica aveva previsto. “Le poche volte che ho incrociato i proprietari, le uniche parole che sapevano dirmi erano ‘devono sparire’,” ha spiegato. Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della donna e l’intervento dei vigili urbani, la situazione ha preso una piega preoccupante. Federica racconta di aver trovato due dei cani ancora il 2 marzo, ma quando è tornata nel pomeriggio, gli altri due erano già scomparsi. Dopo aver contattato i proprietari, la risposta ricevuta dalla madre della padrona è stata sibillina: “I cani sono stati adottati, può dire a Federica che non è più necessario che vada”. Una risposta che ha scatenato il dubbio di Federica, che accusa: “Mi ha licenziata senza neppure avermi assunta? Visto che ho sempre pagato tutto io?!”. Il 4 marzo i proprietari si sono presentati al Comando dei Vigili, ma alla domanda sul destino dei cani, la loro risposta è stata vaga: “Non ricordo”. Nonostante la notifica dei verbali e la richiesta di presentare i libretti sanitari, i giorni sono passati senza che i proprietari abbiano fornito risposte concrete. “I libretti non sono stati presentati e loro non rispondono… DOVE SONO I CANI?”, chiede Federica, visibilmente sconvolta. “Non posso sparire così, non l’accetto!”, afferma con fermezza. A questo punto, la donna ha dichiarato che se i vigili non dovessero riuscire a risolvere la situazione, si rivolgerà ai carabinieri e a un legale per cercare di fare luce sulla vicenda. “Ci dev’essere un modo per farle dire dove sono!”. Federica lancia dunque un appello accorato a chiunque possa avere informazioni sui cani: “Chiunque ha notizie utili, per favore mi scriva in privato”.