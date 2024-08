Cagliari, paura per un pacco sospetto in via Dante: strada transennata ma è un falso allarme

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura in pieno centro a Cagliari, in via Dante. Un pacco sospetto di colore blu, simile a uno zainetto, è stato poggiato sopra uno dei blocchi in granito all’angolo con via Tiziano. Sul posto, dopo una segnalazione, sono piombati gli agenti della squadra volante e, dopo pochi minuti, gli esperti. Il tratto di strada sino alla piazza San Benedetto è stato transennato con il nastro biancorosso, per consentire di effettuare tutte le verifiche sul pacco sospetto in totale sicurezza. Una volta accertato che non contenesse bombe, armi e nessun oggetto pericoloso, la strada è stata riaperta al traffico.