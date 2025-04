Arrestati in flagranza due giovani di 22 anni, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, domiciliati rispettivamente a Olbia e Genova, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto accertato dai militari, i due si sarebbero introdotti all’interno dell’ufficio annesso al distributore di carburante di viale La Playa, da cui avrebbero sottratto la somma contenuta nella cassa, dandosi subito dopo alla fuga a piedi.

La pronta segnalazione della titolare al numero di emergenza 112 ha permesso ai Carabinieri di avviare immediatamente le ricerche, che si sono concluse positivamente nel giro di pochi minuti: i due giovani sono stati rintracciati all’interno del supermercato “Iperpan” poco distante dal luogo del furto. A seguito di perquisizione personale, parte della refurtiva è stata rinvenuta in loro possesso e restituita alla vittima.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari Villanova, in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si sta svolgendo in queste ore. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili avvenuti in zona.