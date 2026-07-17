Decimomannu piange una giovane vita è un padre. Se ne è improvvisamente andato a soli 49 anni Valentino Porcu. L’ennesimo lutto che sconvolge una delle comunità dell’hinterland cagliaritano che ora si stringe attorno alla famiglia di Valentino, spezzata dal dolore. Tantissimi i messaggi di vicinanza che in queste ore sono stati dedicati al 49enne ai suoi cari pieni d’affetto e stima.

L’ultimo saluto c’è stato oggi venerdì 17 luglio, alle ore 16:00, presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate in Decimomannu.