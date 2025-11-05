Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la via Nazionale di Gonnosfanadiga si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause in corso di accertamento, una Suzuki Vitara condotta da un 37enne residente in paese, con a bordo la moglie 34enne, si è scontrata con una Alfa Romeo Giulietta guidata da un 62enne di Villacidro.

A seguito dell’impatto, la donna è stata trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove è stata ricoverata in codice giallo, ma non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, che hanno effettuato i rilievi planimetrici e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.