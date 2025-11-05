Domani, giovedì 6 novembre 2025, l’Asse Mediano di Scorrimento sarà interessato da 2 distinti interventi di manutenzione straordinaria, propedeutici alla messa in sicurezza della carreggiata. Le operazioni si svolgeranno dalle ore 9 alle 18 e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, in particolare nella direzione Sassari.

Il primo intervento riguarda la verifica di un possibile cedimento stradale in corrispondenza di un chiusino, in prossimità all’inizio impalcato al km 4+300. Per consentire le operazioni in sicurezza, i veicoli provenienti da Cagliari e diretti verso Sassari verranno deviati temporaneamente sull’uscita di via Dei Conversi.

Inoltre, i tecnici procederanno alla bitumatura del manto stradale nel tratto compreso tra il km 5+750 e il km 6+100, sempre in direzione Sassari. In questa fase il traffico verrà ridotto ad una sola corsia di marcia. La circolazione sarà regolata da apposita segnaletica e dalla presenza di movieri, incaricati di gestire il flusso dei veicoli e garantire la sicurezza degli automobilisti.