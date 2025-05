Il ricordo della sindaca Francesca Fadda: “Un sorriso contagioso e un uomo ligio al dovere, molto credente e attaccato alla sua famiglia che ho avuto il piacere di incontrare in parrocchia qualche settimana fa”.

Percorrevano la sp 15, tra Maracalagonis e Sinnai Picciau ha avvertito un malore: immediati i soccorsi chiamati dalla moglie, inutili però i tentativi di strapparlo alla morte. È andato via così Mario, finanziere, residente a Monserrato e molto conosciuto anche nel paese amministrato da Fadda che, attraverso un post social, dedica un pensiero a Piacciau e alla sua famiglia: “Mi lega a questa famiglia un affetto e una stima reciproca sincera e Mario marito di Luigia aveva presieduto tante volte i seggi elettorali a Maracalagonis come Finanziere in servizio ed era una gioia chiacchierare con lui e scambiare idee.

In questo momento di sofferenza ci stringiamo intorno a Luigia e alla sua famiglia che ha perso il suo caro Mario.

Cara Luigia io penso a te, la scomparsa di una figura di riferimento, un uomo che si è tanto impegnato e prodigato e che ha saputo lasciare un’importante eredità, che sarà la forza della tua esistenza oggi domani e sempre. So che nulla potrà consolarti in questo momento e conoscendoti nemmeno dopo, ma saprai usare la tua dolcezza e la tua anima buona e credente cristiana, per cullare la tua famiglia”.

Il funerale di Mario Picciau si svolgerà domani nella parrocchia di Sant’Ambrogio a Monserrato.