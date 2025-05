La località campestre a due passi dal paese deturpata da incivili che, nei giorni scorsi, hanno abbandonato macerie nel percorso di fronte alla chiesa risalente al XI Secolo. Luogo da sempre caro ai residenti, non sono passate inosservate quelle macerie gettate tra la vegetazione che abbraccia la località.

C’è di tutto: blocchi di cemento, eternit, mattoni in terra cotta e proseguendo il percorso il panorama purtroppo non cambia. Le immagini, segnalate alla redazione di Casteddu Online da una lettrice del posto, mettono in evidenza uno spettacolo indecoroso anche per i tanti frequentatori che, con il cane al guinzaglio, passeggiano tra il fiume adiacente e i rovi di more. Lo sdegno da parte del sindaco Gabriele Littera, che condanna fermamente le azioni degli incivili: “Fanno semplicemente schifo”.