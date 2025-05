Le operazioni di bonifica avviate questa mattina presso la filiale GLS di Elmas, dopo la telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno, hanno portato a un inatteso rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Mentre gli artificieri del Nucleo Investigativo ispezionavano i locali, l’unità cinofila “dual use” – addestrata alla ricerca sia di esplosivi sia di droga – ha segnalato con decisione un collo depositato in un’area di transito. Il pacco, regolarmente etichettato per la spedizione, conteneva un subwoofer del peso di poco inferiore ai venti chilogrammi. Al suo interno i militari hanno individuato un doppio fondo dove erano stati occultati sei panetti di cocaina confezionati sottovuoto.

La sostanza, sottoposta a sequestro, sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del RIS di Cagliari per stabilirne il peso esatto e il grado di purezza. Sono in corso accertamenti per risalire alla filiera della spedizione.

La bonifica dell’intero complesso si è intanto conclusa con esito negativo per quanto riguarda la presenza di ordigni: non sono stati rilevati materiali esplosivi. L’area è stata riconsegnata ai responsabili dell’azienda, che hanno già ripreso l’attività.