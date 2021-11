Scabbia a Cagliari, chiusa anche la Spano: sono tre le scuole infestate in un giorno

Scabbia, sono tre le scuole chiuse a Cagliari in un giorno. Oltre al Siotto e al De Sanctis c’è anche la scuola media Spano di via Falzarego 26, dove è stata segnalata la presenza di infestazione da acaro in una classe. Da qui la decisione del vicesindaco Angius (il sindaco Truzzu è al congresso dell’Anci) di procedere alla sanificazione dei locali della sede e di chiuderla durante il periodo di sanificazione. E ormai sono 7 in un mese gli istituti scolastici chiusi per scabbia in città.

Poco più di venti giorni fa 4 scuole sono state chiuse dal Comune sempre per casi di scabbia (crea prurito ed è molto contagiosa): uno in una classe del plesso della scuola primaria di via Is Mirrionis e altri due casi accertati nella scuola dell’infanzia “Ada Negri” di via Castagne Vizza. Altri casi erano saltati fuori nella “Foscolo” di via Talete e altri “episodi conclamati” nel “17 Circolo” di via Castiglione.