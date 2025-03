Incidente questa sera sulla 131, allo svincolo per Porto Torres e Alghero. Il sinistro ha coinvolto 3 auto e nell’impatto sono rimasti feriti una mamma e il suo bimbo di 5 anni, fortunatamente non in modo grave. Sul posto, oltre agli operatori del 118, gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti di rito e la ricostruzione del sinistro.