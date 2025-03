Cagliari, il Corso Vittorio Emanuele avvolto dalle tenebre: telefonini e torce di fortuna per chi passeggia la sera, da giorni l’illuminazione pubblica è solo un miraggio. La segnalazione giunge dai residenti che hanno affidato la preoccupazione per la situazione ad Adolfo Costa, presidente di Stampace. Il centro storico ancora al centro dell’attenzione, insomma: non solo le difficoltà legate alla questione sicurezza, ora cittadini e avventori devono fare i conti anche con la via, in alcuni tratti, completamente al buio. “È possibile rivedere la luce?” è la richiesta inoltrata alle istituzioni.