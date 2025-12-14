Momenti di panico questo pomeriggio in un centro commerciale in provincia di Sassari. Durante i preparativi per una festa di compleanno sarebbe stati scoperti pezzi di bottiglie di vetro nei gonfiabili per bambini.

Stando a quanto emerso, il gesto sarebbe stato intenzionale. Il peggio è stato evitato grazie all’attenzione del personale che si è accorto di quanto accaduto ripulendo la zona.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire attraverso anche le immagini di video sorveglianza l’accaduto.