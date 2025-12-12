Ai pacchi di “Affari tuoi” Giulia da Sassari che vince 50 mila euro: rinuncia alla maxi offerta di 150 mila euro per aprire il suo pacco. Una partita avvincente, “una tra le più belle” ha affermato Stefano De Martino. Pacco dopo pacco, la donna, in compagnia di suo marito, è riuscita a conservare il premio più ambito, 300 mila euro, sino alla fine. La proposta del Dottore è stata quella di chiudere la partita con 150 mila euro ma la coppia ha voluto tentare la fortuna. Niente da fare, però, il bottino era nell’altro pacco, ma non sono rientrati a casa a mani vuote: 50 mila euro come premio di “consolazione”, un ottimo regalo di Natale.