Ci lascia un imprenditore conosciutissimo non solo a Sarroch ma in tutta la provincia cagliaritana. Il cordoglio nelle parole dell’ex sindaco Salvatore Mattana che lo ricorda così: “Ho saputo con grande tristezza che Diego ci ha lasciato dopo aver combattuto per anni, con coraggio e forza, contro un male che poi ha prevalso. L’ho conosciuto fin da bambino e abbiamo trascorso insieme tanti momenti di vita, di politica e di amicizia di cui serberò sempre il ricordo. Ne ho apprezzato le qualità politiche e umane, la generosità e la passione. Non lo dimenticherò. Un abbraccio alla sua famiglia ed ai tanti amici che, come me, lo hanno stimato.”