Ancora un pericoloso incidente in Viale Marconi a Cagliari. Secondo le prime testimonianze una Punto ha fatto inversione a u nel cuore della notte colpendo uno scooter, totalmente distrutto. Alla guida un ragazzo di 29 anni, finito rovinosamente a terra. Traportato subito al Brotzu, fortunamente non risulta in gravi condizioni.