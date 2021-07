Sardegna, se si entra in zona gialla bar e ristoranti al chiuso fermi dalle 18

La Sardegna da zona bianca a zona gialla? Un’ipotesi tutt’altro che remota, nell’Isola infatti il virus continua a galoppare “grazie” alla spinta della variante Delta. E il cambio di colore potrebbe avvenire già tra due settimane. E porterebbe delle novità nella vita di tutti i giorni: tra quelle più importanti il divieto di consumo all’interno di bar e ristoranti dalle diciotto. Sino alle 17:59 è possibile mangiare seduti nei tavoli interni, ma per l’ora degli aperitivi e delle cene sono consentiti solo i tavoli esterni. Uno scenario, se davvero l’Isola verrà declassata, che rende inutile, al calar del sole, il green pass. Come ricordato nell’ultimo decreto dal Corriere, “a pranzo e a cena sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena. Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, fino alle 18”.

E se si può consumare solo all’aria aperta non ci sarà nessuna differenza tra chi è vaccinato, ha effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore, è guarito dal Covid e chi non ha ricevuto almeno la prima dose del siero. Altre regole “gialle”? Obbligo della mascherina all’aperto, sono esenti solo i bambini sino ai sei anni. Un punto, questo, identico alla zona arancione e a quella rossa. Nessuna modifica per la ristorazione interna di hotel e strutture ricettive, ma solo per i clienti.