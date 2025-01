Sardegna, nelle prossime ore torna la neve: “vietato” utilizzare moto e scooter, attenzione massima nelle zone a rischio.

A PARTIRE DAL POMERIGGIO DI OGGI (12/01/2024) E FINO ALLA TARDA SERATA DI DOMANI (13/01/2024) SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ISOLATE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO, CON CUMULATI LOCALMENTE MODERATI, SUL SETTORE ORIENTALE. LE PRECIPITAZIONI DESCRITTE POTRANNO ESSERE A CARATTERE NEVOSO A PARTIRE DAGLI 800-900 METRI NEL POMERIGGIO ODIERNO, IN CALO DI QUOTA FINO A 600 METRI A

PARTIRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI. NON SI ESCLUDONO LOCALI SCONFINAMENTI SUI SETTORI INTERNI DELL’AREA NORD-OCCIDENTALE.

Si chiede massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con

particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade

Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto

dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi

antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza n. 91 Prot n. CCA-

0047173-P del 06.12.2012.

Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune,

in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche,

allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza

di essere vicino a centri di cura o punti nascita.