Sardegna, l’incubo dei medici contagiati dal Coronavirus: altri quattro positivi a Sassari

Sardegna, l’incubo dei medici contagiati dal Coronavirus: altri quattro contagiati a Sassari. Si allarga purtroppo il numero dei medici positivi al Coronavirus in Sardegna: la Regione ha confermato in serata che altri quattro medici ospedalieri sono stati trovati positivi a Sassari, dopo avere effettuato il test del tampone. Lo comunica l’Unità di crisi regionale. I casi in Sardegna salgono dunque a 111.