Previsioni rispettate, ieri e sabato in tanti hanno abbandonato paesi e città per trascorrere il fine settimana bianco. Il freddo non ha fatto desistere chi ha colto al volo la nevicata di fine novembre: passeggiate in montagna, in mezzo a sentieri fiabeschi simili a quelli delle cartoline stampate nei magazine turistici. Una magia da toccare con mano, dopo una lunga estate calda e torrida il freddo per eccellenza è stato accolto a braccia aperte. E accoglienti sono state anche le tante strutture ricettive che hanno lavorato senza sosta per garantire confort e comodità ai visitatori. “Cronaca di una bella giornata. Grazie alla neve. Perché porterà anche tanti disagi ma arreca, indubbiamente, anche grandi benefici” spiega il sindaco Giovanni Melis. “Montagna affollata, paese con tanta gente e strutture turistiche piene ed accoglienti. Desulo era una cartolina: ha brillato della sua bellezza, amplificata dalla neve più bella dell’anno (finora)”.

A Fonni si è consumato il rito dell’Apperiski, una festa sulla neve, insomma, a suon di musica e divertimento. Una idea nata anni fa e che raccoglie centinaia di consensi ogni volta che c’è la possibilità di sorseggiare una bibita all’aperto calpestando la neve copiosa caduta sui monti del paese.