Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Quartu per eseguire un intervento di manutenzione urgente sulla condotta di via Corridoni, dove è stata individuata e isolata una dispersione. Per eseguire i lavori, è necessario sospendere l’erogazione: si tratta infatti di una condotta primaria in acciaio, del diametro di 350 millimetri, su cui bisogna effettuare saldature senza che sia presente acqua nelle condotte. Per questo motivo si sta procedendo con una chiusura del serbatoio cittadino: fino al pomeriggio si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nelle zone alte del centro abitato e nei piani più alti dei condomini. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. La sospensione riguarda soltanto il centro urbano. L’erogazione è garantita nel litorale che è alimentato da un diverso acquedotto.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.