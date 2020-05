Sardegna, la bellissima Stintino si candida per prima: “Siamo pronti per garantire le vacanze in sicurezza per tutti”

«Siamo pronti per garantire le vacanze in sicurezza per tutti». È la posizione dell’amministrazione comunale stintinese che, a partire dalla prossima settimana, si avvia verso la Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Protocolli operativi, sanificazione dei luoghi pubblici e attenzione focalizzata, soprattutto, sulle spiagge, ecco gli obiettivi su cui puntare, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali.

Il paese turistico e di pescatori che si affaccia su golfo dell’Asinara, con le dovute precauzioni, è pronto per affrontare una nuova stagione turistica, sicuramente anomala. «Certo – afferma il sindaco Antonio Diana – la stagione inizia con un forte ritardo e, inevitabilmente, il calo delle presenze sarà scontato e si farà sentire. Ma quello a cui puntiamo è garantire a tutti, cittadini e turisti, una vacanza e una accoglienza in sicurezza».

Per fare questo l’amministrazione comunale proseguirà, su tutto il territorio, con l’attività di sanificazione di strade, piazze, panchine, accessi alle spiagge, oltre che aree di parcheggio pubbliche.

«Stiamo predisponendo un provvedimento unico, un’ordinanza, che – riprende il primo cittadino – possa prevedere il rispetto di protocolli operativi di sicurezza, norme chiare, semplici e di facile attuazione.

Prescrizioni che potranno interessare, oltre che i cittadini, in particolare le attività commerciali, gli alberghi, i bar, i ristoranti e le pizzerie, gli operatori turistici in generale, i titolari delle concessioni sulle spiagge e gli operatori portuali».

L’obiettivo è non lasciare fuori nessuno, «perché, se vogliamo riprendere una vita, diciamo così, normale dobbiamo fare i conti con la nuova realtà – conclude Antonio Diana -. E perciò, saranno necessari il buon senso e la collaborazione di tutti nell’uniformarsi a regole in grado di garantire la sicurezza comune. Faremo di tutto per recuperare quanto perso. Con l’impegno di tutti Stintino tornerà a essere come prima, importante volano dell’industria turistica sarda».