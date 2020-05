Sardegna, per il fatidico lunedì 4 maggio arriva anche il gran caldo: “Punte di trenta gradi nell’Isola”. Incredibile coincidenza: nel giorno in cui torneranno libere le passeggiate e l’attività motoria all’aperto, arriva il super caldo. Per quanto riguarda l’inizio della nuova settimana, gli esperti di 3bmeteo anticipano che, superato il ponte del primo maggio, una bolla di aria calda proveniente dal Nord Africa tenterà con successo di espandersi sull’Italia. L’anticiclone coinvolgerà in particolare i versanti occidentali della Penisola, dove si potranno toccare picchi di 24-26°. “Si spinge oltre iLMeteo.it, che segnala punte di 27° in Toscana e ben 30° sulle zone interne della Sardegna”, scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net.