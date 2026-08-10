Una pesca record a Sant’Antioco per Francesco Cossu, conosciuto grazie alla pagina social “A pesca con Checco”.
Questa volta Cossu ha raggiunto un nuovo obiettivo: con pazienza e costanza, è riuscito a pescare un magnifico esemplare di leccia amia da ben 25 kg.
Cossu non è nuovo a questi tipi di record, dopo il tonno da 75 chili della scorsa volta.
Una mattinata proficua dunque per Checco, che ha voluto ricordare per sempre questo momento anche questa volta con una foto.
E chissà che, le prossime uscite, non riservino sorprese ancora più spettacolari.