Con 47 mila 900 euro Sara di Donori è la nuova campionessa della Ruota della Fortuna: dopo una partenza incerta, la giovane è riuscita a scavalcare i suoi concorrenti e a diventare la star del programma televisivo di successo.

Ama gli animali, ha un pollaio e una buona intuizione per le frasi da comporre con poche consonanti e vocali: si chiama Sara e da questa sera è la campionessa. Accompagnata in studio dal fidanzato, ha già conquistato applausi e consensi da parte del numeroso pubblico che segue il collaudato format condotto da Gerry Scotti.