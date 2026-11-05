Ennesima tragedia sulle strade sarde. Questa sera si è verificato un terribile incidente sulla 126 fra San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco. Due auto, pet motivi ancora in fase d’accertamento, si sono scontrate. Nel violento impatto, purtroppo, un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite ma non in modo grave.

II passeggero che viaggiava sull’auto della vittima è stato estratto dall’abitacolo e affidato al personale sanitario che lo ha trasferito in codice rosso in ospedale, dove dai primi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco di Carbonia hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto è intervenuto anche il personale Anas e le Forze dell’Ordine competenti per gli accertamenti e i rilievi.