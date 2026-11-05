Sangue sulla statale 130, la vittima è il 19enne di Selargius Maurizio Porcu.

Dramma questa sera sulla statale 130 fra Decimomannu e San Sperate. Un ragazzo di 19 anni di Selargius, Maurizio Porcu, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Secondo quanto emerso, il conducente della vettura non avrebbe visto il ragazzo a causa della scarsa illuminazione.

Inutili purtroppo i soccorsi per il giovane, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma è morto praticamente sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito: bloccata la statale per permettere i soccorsi. Ancora una tragedia che ha segnato le strade sarde, spezzando la vita in un modo così assurdo ad un ragazzo giovanissimo.