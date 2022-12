Sanluri, quasi pronta in città la prima area cani

Quasi pronta in città la prima area cani: prato verde, agility dog, due spazi recintati per accogliere gli amici a quattro zampe di taglia piccola e grande. Il sindaco Alberto Urpi: “È situata al parco S’Arei, in città mancava uno spazio riservato ai cagnolini e abbiamo pensato di realizzarlo”. Un’area cani a 5 stelle si potrebbe definire: dalle immagini si percepisce uno spazio ben curato nei dettagli e con tutti i confort e necessità per gli animali e i loro proprietari.

“La inaugureremo entro il mese, ci sono dei giochi di agility dog, è recintata, ha punti luce, acqua, panchine e vari raccoglitori per contenere i sacchetti con i bisogni fisiologici dei cani.