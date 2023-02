Sanluri, il corso per diventare OSS verrà pagato al 50% dal Comune: la scommessa per la buona sanità

Sanluri – Il corso per OSS verrà pagato al 50% dal Comune, il sindaco Urpi: “Siamo convinti che fornire competenze sia la strada giusta per aiutare le persone più che concedere contributi economici fini a se stessi”. L’amministrazione comunale organizza un corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) rivolto a tutto il territorio. Il corso inizierà ad aprile ed è indirizzato a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso formativo qualificante.

Per i soli residenti a Sanluri il Comune ha inoltre previsto un abbattimento della quota di iscrizione pari a 1.500 euro, quasi il 50% dell’intera quota.

L’amministrazione comunale di Sanluri – spiega il primo cittadino Alberto Urpi – sta investendo in progetti che sostengono l’intero territorio. Ai sanluresi diamo inoltre l’opportunità di abbattere del 50 per cento i costi del corso per ottenere una qualifica oggi altamente richiesta nel mercato del lavoro. Per questo anche quest’anno investiamo 30 mila euro per dare un’opportunità in più ai nostri cittadini”.

Una grande opportunità professionale, quindi: lunedì 27 febbraio alle ore 17 in biblioteca è previsto un incontro pubblico nel corso del quale verranno fornite maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di abbattimento del costo della retta.