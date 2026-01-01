Sanluri, 10 minuti di botti sono stati fatali per una cagnolina abbandonata e adottata assieme ai suoi fratellini: è morta dallo spavento. Erano stati recuperati dalla polizia municipale il 24 dicembre, “sarebbero dovuti finire in canile ma ho deciso di occuparmene a mie spese evitando a loro una vita in prigione e impegnandomi a cercare una nuova famiglia amorevole”: queste le parole di chi si prodiga per gli animali meno fortunati, che ha un’oasi dove li accoglie e permette di far conoscere a bambini e ragazzini il mondo attraverso la natura. Ha salvato la cucciolata abbandonata ma non è riuscita a combattere contro chi, nonostante le regole del buon senso, ha sparato vicino al terreno dell’oasi. “Questo è il prezzo dei Botti di Capodanno.

Questa è una vita che si spegne perchè qualcun’altro ha voluto accendere il proprio ” divertimento” .

Non era ancora mezzanotte ma qualche ragazzino già si divertiva a fare 10 minuti di botti in campagna, e il suo cuoricino non ha retto” spiega “L’oasi degli animali”.

Viene invocata un’ordinanza per vietare di sparare, tra i cittadini c’è chi propone anche una raccolta firme eppure basterebbe soltanto avere un pò di rispetto verso gli altri e divertirsi senza causare dolore a chi non tollera i forti rumori