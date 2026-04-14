Hanno agito durante la notte, erano in tre, incappucciati e per niente intimoriti dal sistema di videosorveglianza: con in mano un oggetto contundente, hanno distrutto le macchinette che raccolgono le monete per lavare le auto e, non contenti dei danni già provocati, hanno vandalizzato altri strumenti presenti nella struttura.

I proprietari, Mauro Orrù e Antonello Floris, stimati imprenditori, ora dovranno affrontare l’ennesima spesa per installare le apparecchiature distrutte. Sono per decine di migliaia di euro i danni subiti sinora, si sospetta che almeno parte della banda sia la stessa che ha agito le altre due volte.