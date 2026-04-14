Sin dalle primissime ore del mattino, gli auto e moto veicoli sono giunti nel piazzale adiacente al Parco di Santa Lucia e si sono schierati negli spazi dedicati.

Ad arrivare per primi sono stati gli appartenenti al “Gruppo Old Cars Friends” di Assemini che, per l’occasione, ha esposto alcuni tra i suoi esemplari più rappresentativi come le autovetture di casa Lancia, con la stupenda Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938 (già vincitrice del Concorso di Eleganza al Palazzo Doglio di Cagliari nel mese di Giugno 2024, nonché premiata al Concorso Eleganza Automobili di Montecatini Terme, tenutosi nel successivo mese di Settembre) e le bellissime Lancia Flavia Coupe’ Pininfarina del 1967, Lancia Flavia 2000 LX del 1970, Lancia Fulvia Coupe’ Rallye del 1967, Lancia Fulvia Coupe’del 1975.

Di notevole interesse, inoltre, l’impeccabile Fiat 2300 S Coupe’ del 1968 e la rarissima Alfa Romeo Giulia 1.6 Sprint Speciale del 1966 dal bellissimo colore rosso.

Tantissimi ancora gli esemplari presentati dal “Gruppo Old Cars Friends”, tra cui Fiat 500 D del 1963, Fiat 600 del 1967, Fiat 500 F del 1967, Volkswagen Maggiolino del 1969, Fiat 500 L del 1970, Ford Escort MK 1 XL del 1971, Peugeot 304 Cabriolet del 1972, Ford Taunus del 1972, Citroen Méhari del 1973, Citroen Ds 23 Comfort del 1973, Maggiolone Cabrio 1.3 Karmann del 1973, Bmw 2002 t ii del 1974, Citroen Ln del 1979, Austin MIni 1000 HLE del 1983, Giulietta 1.8 del 1983, Gamc Tylly Baldi del 1974, Citroen 2 Cv Charleston del 1985, Citroen 2 Cv Special del 1985, Mercedes 190 E -201 del 1987, Lancia Prisma 1.3 del 1988, Citroen 2 Cv Special del 1990, Volkswagen Golf del 1990, Lotus Elan M 100 del 1992, Fiat Uno Fire del 1993, Mini Cooper del 1995, Bmw 316 i del 1997, Mercedes Slk Kompressor del 2002, Fiat Barchetta Riviera del 2001, Mazda Mx5 Seconda serie del 2004, Jaguar XJ 6 del 2004, Jaguar S-Type V 6 del 2004, Audi A 4 Cabrio 2.5 Tdi del 2004.

Numerose, inoltre, le sportive Alfa Romeo con esemplari eccellenti che hanno avuto un altissimo gradimento da parte dei tantissimi appassionati, di modelli come Alfa 164 Super Twin Spark, Alfa GTV 2000 del 1981, Alfetta 2000 prima serie quadrifoglio oro del 1982, Alfa 75 2000 del 1989, Alfa 75 1.8 Turbo America del 1990, Alfa 75 2000 Twin Spark del 1991 ed altri, che continuano ad essere desiderate ed ammirate da una schiera sempre più numerosa di amanti del motorismo storico.

Sono state altresì numerose le autovetture giunte spontaneamente da diverse località come Fiat 1100 del 1965, Bmw 320 i, Volkswagen T3,A 112 Elite del 1983, Lancia Thema-Ferrari del 1987, Lancia Thema 2000 Turbo 16 del 1988, Ford Escort Ghia 1.3 del 1990, Golf Gl del 1992 e numerosi altri esemplari di Fiat 500.

Particolarmente apprezzata l’esposizione curata dal Motoclub Speed di Assemini, che ha presentato al pubblico tanti motoveicoli di assoluto interesse per la gioia dei numerosissimi appassionati delle due ruote, che hanno potuto ammirare esemplari curatissimi e tenuti in maniera impeccabile.

Presenti anche i Responsabili dell’Associazione AMAME di Monserrato, del Classic Team di San Sperate,del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari, del Lion Cars Musei-Domusnovas.

Alla fine della mattinata si è tenuto il Ricordo di Mario Pirastru, alla presenza dei componenti del “Gruppo Old Cars Friends”, degli equipaggi di tutti i veicoli storici e dei numerosi visitatori che, con grande emozione, hanno voluto rendere omaggio ad un grandissimo appassionato, un uomo di grande generosità, sempre disponibile nei confronti del prossimo e dalla personalità genuina ed autentica.

Notevole è stato l’impegno di Natale Scalas, del Comitato Santa Lucia di Assemini e di tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione in maniera impeccabile.

La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Santa Lucia di Assemini, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Santa, previsti a partire dal 10 sino al 13 Aprile ed ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da numerose località della Sardegna.