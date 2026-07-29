Desideriamo ringraziare di cuore gli operatori della prima assistenza intervenuti all’Ospedale Paolo Merlo di La Maddalena e l’equipaggio dell’Elisoccorso, che hanno gestito con tempestività e immensa professionalità un trasferimento tanto delicato verso Cagliari.

Un grazie profondo e sentito va a tutta l’équipe dell’Ospedale Brotzu di Cagliari che ci ha accolto. In particolare, la nostra infinita gratitudine va alla Dott.ssa Silvia Delitala e all’infermiera Sara Citarella: la loro straordinaria competenza, unita ad un’immensa sensibilità è stata fondamentale.

La catena della solidarietà e dell’efficienza non si è fermata lì. Quando si è reso necessario un ulteriore trasferimento d’urgenza a Roma, presso l’ospedale Policlinico Gemelli, la macchina dei soccorsi ha risposto con una prontezza impeccabile. Ringraziamo infinitamente l’Aeronautica Militare, che ha reso possibile il volo d’emergenza, e l’eccezionale équipe medica che ci ha scortato e protetto durante il viaggio: i medici Dott. Roberto Cardia e Dott. Alessandro Carlini, insieme all’infermiere Fabio Melis. La loro presenza e la loro preparazione ci hanno fatto sentire al sicuro per tutto il trasporto.

A tutte le persone citate, e a quelle che hanno lavorato per la salute del nostro bambino: grazie di cuore.

La famiglia del piccolo E.”