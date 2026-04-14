I lavori partiranno a settembre e si concluderanno a marzo 2029: parte ufficialmente il restyling di viale Merello. il Comune di Cagliari ha pubblicato la gara d’appalto per un intervento da quasi 9 milioni di euro destinato a ridisegnare uno degli assi urbani più importanti e prestigiosi della città. L’operazione, dal valore complessivo di 8,76 milioni di euro, sarà finanziata anche con risorse europee.

La procedura scelta è quella aperta: l’impresa che si aggiudicherà l’appalto dovrà occuparsi sia della progettazione esecutiva sia della realizzazione dei lavori. Il cronoprogramma fissa l’avvio del cantiere al 1° settembre 2026, con conclusione prevista entro il 3 marzo 2029. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il portale appalti del Comune entro le 11 del 13 maggio 2026. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità: il 40% del punteggio sarà attribuito alle esperienze pregresse, il 37% al metodo di lavoro proposto, il 20% all’offerta economica, mentre una quota residuale premierà le aziende in possesso della certificazione sulla parità di genere.