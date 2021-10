Sangue in Sardegna, motociclista si schianta contro un guard rail e muore nei tornanti di Bosa

Un altro incidente mortale in Sardegna, stavolta tra i tornanti di Bosa, sulla Provinciale 49, al chilometro dodici, tra Bosa e Alghero. La vittima è un motocilista di Suni di appena 31 anni, C.E: l’uomo si è schiantato, per cause che andranno accertate, contro il guard rail: l’impatto è stato fortissimo e violentissimo, l’uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei Vigili del fuoco di Macomer e Cuglieri e dell’elisoccorso. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sindia e Macomer.