L’appello di Viola a Radio Zampetta Sarda: “Aiutatemi a cercare uno stallo provvisorio per una gatta”

VIOLA LANCIA UN APPELLO A RADIO ZAMPETTA SARDA PER UNA GATTA BIANCA: ” AIUTATEMI A CERCARE UNO STALLO PROVVISORIO, HA UN TUMORE AL NASINO E ALLE ORECCHIE.”

“Qualcuno ha disponibilità di ospitare una gatta all’interno della propria casa per undici mesi? Ha dodici anni, è bianca e non sente da un orecchio. Per via del carcinoma di cui soffre (naso e orecchie), necessita di vivere dentro casa dato che la luce solare per lei è MOLTO dannosa. Sfortunatamente il proprietario dell’appartamento in cui sono non ammette animali, qualcuno può tenerla per questo periodo? Ovviamente i medicinali, veterinario e cibo sarebbero a mie spese. Per dettagli e qualsiasi informazione potete contattarmi in privato, sarei molto grata se qualcuno mi aiutasse. È vaccinata, negativa alla felv e fiv, è sterilizzata, ma non ama la compagnia di altri animali.

Attualmente è a Nuoro.

Info 3409464977