Gli sporcaccioni, una volta ripresi da una cittadina, si sono voltati e sono andati via senza raccogliere quanto abbandonato a terra.

“Oggi pomeriggio, sulla scogliera di S’Archittu, c’era il solito gruppo di ragazzi sui 15-16 anni. Sorvoliamo sul fumo e sulla musica a tutto volume — alla fine siamo stati tutti giovani. Ma ci sono cose che proprio non riesco né a capire né ad accettare” racconta M.M.

​”Guardate la foto: tutto questo sporco lo hanno lasciato lì, come se niente fosse.

​Mi sono avvicinata e ho chiesto loro con calma di raccogliere le proprie cose e portarle via. Risultato? Ignorata totalmente. Si sono girati e se ne sono andati. E non è la prima volta: li ho visti qui sia ieri il 30 che oggi il 31, e la scena è stata sempre la stessa. Si siedono, sporcano e se ne vanno.

​Non parlo nemmeno del rispetto per gli altri (concetto che a quanto pare non gli appartiene affatto). Ma come si fa a non avere un minimo di rispetto e amore per la propria terra, per la propria casa? S’Archittu è un posto fantastico, e fa davvero male al cuore vederlo trattato come una discarica per il gusto di passare un paio d’ore in compagnia.

​Voglio sperare che sia solo immaturità e che prima o poi ci arrivino, ma nel frattempo fa paura vedere tanta menefreghismo nelle nuove generazioni.

​Voi cosa ne pensate? Come si combatte un’indifferenza del genere? Vale la pena farglielo notare, bisognerebbe coinvolgere i genitori, la polizia, o è solo tempo perso?”.