San Sperate, una nuova centenaria in Sardegna, rose e tanti dolci per Anna Lucia Spiga che ha ricevuto la visita del sindaco Madeddu in rappresentanza di tutta la comunità: “In questa giornata così speciale, desidero esprimerle la nostra più sentita riconoscenza e il nostro affetto, augurandole serenità, salute e tanti altri giorni da vivere circondata dall’amore dei suoi cari”.

La terra dei Nuraghi si conferma fonte di longevità, oggi un nuovo traguardo è stato registrato a pochi chilometri da Cagliari.

Il sindaco Fabrizio Madeddu: “Con grande gioia e profonda ammirazione, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di San Sperate, rivolgo alla Signora Anna Lucia Spiga i più sinceri e affettuosi auguri per il traguardo straordinario dei 100 anni.

Un secolo di vita racchiude una storia preziosa, fatta di ricordi, affetti, esperienze e momenti che hanno attraversato il tempo e che oggi rappresentano una testimonianza importante per tutta la nostra comunità.

In questa giornata così speciale, desidero esprimerLe la nostra più sentita riconoscenza e il nostro affetto, augurandoLe serenità, salute e tanti altri giorni da vivere circondata dall’amore dei Suoi cari.

Buon 100° compleanno, Signora Anna Lucia”.