Monserrato, emergenza topi, chiude un’altra scuola: stop alle lezioni all’Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 “A. La Marmora” di via Capo d’Orso dal 6 al giorno 9 ottobre.

Un ratto morto rinvenuto dalle mamme nel cortile della scuola ha fatto scattare la segnalazione che, dopo le verifiche del caso, ha impegnato le istituzioni a effettuare la derattizzazione in tutto l’edificio, compresi gli interni. Il Centro Antinsetti della Citta Metropolitana di Cagliari ha preso in carico la situazione e il sindaco Tomaso Locci ha firmato l’ordinanza di chiusura del plesso per permettere le operazioni in sicurezza.