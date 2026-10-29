È morto schiacciato dal furgone sul quale stava lavorando nel giardino di casa. Tragedia nel pomeriggio a San Sperate, in via Porrino, dove un uomo bosniaco di 42 anni, Rizvan Sulejmanovic, ha perso la vita dopo il cedimento del cric che sosteneva il mezzo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16. L’uomo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione sul furgone insieme ai figli, quando il dispositivo di sollevamento ha improvvisamente ceduto. Il veicolo è ricaduto sul torace del 42enne, che si trovava sotto la carrozzeria, senza lasciargli scampo.

A lanciare l’allarme sono stati i figli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Tra gli elementi al vaglio anche le condizioni del cric, che, secondo le prime informazioni, potrebbe non essere stato in perfetto stato.