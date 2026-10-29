La Casa della Comunità amplia la sua offerta di servizi specialistici: cardiologia, neurologia, dermatologia, oculistica, nefrologia, fisiatria e psicologia.

“E speriamo di avere presto novità positive sull’attivazione del servizio vaccinale e della diabetologia”, racconta via social il sindaco Michele Cossa.

“Un passo avanti importante per avere una sanità più vicina ai cittadini, con meno spostamenti e meno disagi”, specifica il primo cittadino.

“Un ringraziamento al direttore generale della ASL Aldo Atzori e al direttore del distretto sanitario Massimo Carboni, per aver mantenuto gli impegni assunti nei nostri incontri.

C’è però anche una questione sulla quale ho chiesto chiarimenti. Nonostante i recenti lavori di ristrutturazione, nelle pareti interne dell’edificio sono comparse vistose crepe. Non bisogna creare inutili allarmismi, ma ho ritenuto opportuno chiedere formalmente alla ASL rassicurazioni sulle condizioni della struttura.”

“La sanità territoriale cresce”, conclude Cossa. “Continuiamo a lavorare perché la Casa della Comunità diventi un punto di riferimento sempre più importante per Sestu”.