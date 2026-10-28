Sanluri, conoscere, prevenire, accompagnare le dipendenze: al via l’incontro con i professionisti del settore, domani sera si ragionerà sull’importante e, purtroppo, sempre attuale tema.

Promosso dal Centro per le Famiglie PLUS Sanluri, dalle ore 15:00 alle 19:00, l’incontro sarà un’occasione di informazione e confronto sul tema delle dipendenze, con la partecipazione di professionisti ed esperti del settore, per approfondire le strategie di prevenzione, il ruolo dell’ascolto e le risorse presenti sul territorio.

Interverranno: Tiziana Fanti Coordinatrice del CPF PLUS Sanluri, Roberta Pau Ostetrica con Master sulle Dipendenze, Alessandra Cau Psicologa del CPF PLUS Sanluri, Mons. Carlo Follesa Presidente e Fondatore della Comunità Terapeutica L’Aquilone – Centro Sardo di Solidarietà, Carla Medda Consulente legale del Centro per le Famiglie PLUS Sanluri, Enrico Zaccheddu Direttore S.C. Dipendenze Patologiche (SerD) ASL Medio Campidano.