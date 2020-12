Nei guai un 19enne algerino a San Nicolò Gerrei, il giovane si è sarebbe reso responsabile di due differenti furti per un valore di circa 400 euro. Avrebbe messo mano su due diverse auto portando via denaro e oggetti personali. L’episodio è accaduto lo scorso due di dicembre. Non è stata trovata la refurtiva ma i militari hanno rinvenuto gli indumenti indossati durante la commissione dei reati, ripresi da videocamera e accuratamente descritti da testimoni oculari. L’uomo sarà denunciato.