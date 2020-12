Stanotte a Dolianova, i carabinieri del Radiomobile hanno sorpreso a circolare per strada, da solo alla guida della propria autovettura, un 40enne del luogo che, bloccato in via Cagliari e interrogato sulle ragioni che lo avessero indotto a violare il divieto di circolazione, non ha saputo fornire giustificazioni plausibili.

Così gli è stata contestata una multa da 400 euro ed è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari.