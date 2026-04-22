Cagliari, scienziato 27enne premiato a San Diego per i suoi studi innovativi sul tumore renale: il talento della ricerca italiana si fa spazio sulla scena internazionale con il nome di Christian Migliarese, giovane scienziato nato a Cagliari nel 1998, oggi protagonista di un importante riconoscimento nel campo dell’oncologia.

Dopo un percorso accademico che lo ha portato tra Milano, Boston e Buffalo, Migliarese ha costruito una solida formazione internazionale, culminata con un risultato di grande rilievo: il conferimento del prestigioso “Glenn Sykes Scholar in Training Award” dall’American Association for Cancer research, per i suoi studi innovativi sul tumore renale. La consacrazione è avvenuta il 20 aprile a San Diego, davanti alla comunità scientifica mondiale.

Al centro della sua ricerca c’è il carcinoma renale a traslocazione (tRCC), una forma rara e particolarmente aggressiva di tumore che colpisce nel 40% dei casi persone giovani e per la quale, ad oggi, non esistono terapie standard realmente efficaci. Il lavoro di Migliarese si concentra su un meccanismo chiave della malattia: la dimerizzazione della proteina TFE3, fondamentale per la crescita tumorale.

Partendo da questa scoperta, il team guidato dal ricercatore sta sviluppando nuovi farmaci. I risultati ottenuti finora sono promettenti: le nuove molecole dimostrano una maggiore capacità di bloccare la proliferazione delle cellule tumorali, riducendo al contempo effetti collaterali.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: creare terapie sempre più selettive, in grado di colpire le fusioni di TFE3, migliorando così l’efficacia dei trattamenti esistenti, soprattutto in combinazione con gli inibitori delle tirosin-chinasi usati oggi come standard terapeutici.

Il valore scientifico di questo lavoro è stato riconosciuto dalla American Association for Cancer Research, una delle più autorevoli istituzioni mondiali nel campo della ricerca oncologica.

Un traguardo che non rappresenta solo un successo personale, ma anche un segnale forte per la ricerca internazionale: nuove strategie mirate possono aprire la strada a cure più efficaci contro tumori complessi e resistenti. E in questo percorso, il contributo di giovani scienziati come Christian Migliarese si rivela sempre più decisivo.