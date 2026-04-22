Pirri, tenta di estorcere denaro per un finto investimento: smascherato dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio. Truffa sventata ai danni di un automobilista, un ex poliziotto, mentre faceva retromarcia: il truffatore, una volta scoperto, si è subito dileguato.

È accaduto ieri in via del Cannetto, un uomo di origine straniera ha inscenato di essere stato colpito durante la manovra di retromarcia: con una mano ha colpito la parte posteriore del veicolo, simulando il colpo, e si è subito seduto in terra. “Ha urlato, si è addirittura messo a piangere” raccontano i testimoni. “Ha detto che avrebbe chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza”. Il mancato truffatore, però, non aveva fatto i conti con chi aveva assistito alla scena e con le telecamere dell’attività commerciale: la proprietaria ha visionato immediatamente le immagini smascherando così, senza alcun dubbio, l’uomo.

“Gli è stato detto che avremmo noi chiamato le forze dell’ordine e a quel punto si è alzato ed è andato via”.

Ha inscenato di essere stato investito, insomma, per estorcere denaro, una tecnica ben nota e messa in atto da chi vuole instacare facilmente dei soldi.