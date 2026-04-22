Sorpreso fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari, un 33enne del posto è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di evasione. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato nel corso dei controlli sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure restrittive.

Il 33enne si trovava ai domiciliari dallo scorso febbraio in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Durante un servizio di perlustrazione, i militari lo hanno sorpreso all’esterno dell’abitazione, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle prescrizioni imposte.

Una volta accertata l’infrazione, è scattato l’arresto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza.

Per lui è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo davanti al Tribunale di Cagliari, fissata per la mattinata odierna.