San Gavino, non si placa la protesta per scongiurare il trasferimento del servizio di diabetologia

Manifestazione di protesta per il trasferimento del servizio di diabetologia di San Gavino Monreale. Non si ferma la lotta in atto da giorni per scongiurare che gli ambulatori del centro di diabetologia, dall’ospedale di San Gavino Monreale, vengano trasferiti a Sanluri.

In queste settimane si sono tenuti numerosi incontri e interventi a riguardo per cercare di evitare che l’importante servizio non venga traslocato. Questa mattina alle ore 12 si sono riuniti i sindaci del territorio a Lunamatrona per discutere nuovamente del caso. Per lunedì 15 alle ore 10, presso il parcheggio dell’ospedale si terrà la manifestazione pacifica, rispettando la distanza interpersonale, in cui verrà chiesto di non trasferire il servizio di diabetologia e più tutela per l’Ospedale di San Gavino Monreale.