Monserrato, sono ripresi i lavori di manutenzione di strade e piazze

Sono ripresi i lavori di manutenzione ordinaria di strade e piazze a Monserrato. Dopo lo stop imposto dall’improvvisa emergenza sanitaria che ha costretto i comuni a sospendere anche il servizio per il decoro urbano, in queste settimane gli operatori hanno ripreso a svolgere le ordinarie attività. Via le erbacce, pian piano, cresciute alte in alcune vie del centro e piazze e parchi sono nuovamente puliti e ordinati per essere pienamente fruibili. Proseguono, inoltre, i lavori anche nell’area riservata allo sgambamento dei cani che, a breve, dovrebbe essere nuovamente riaperta al pubblico.

Il vero problema è l’inciviltà da parte di alcune persone, piaga diffusa che non risparmia nemmeno la cittadina metropolitana, che, irrispettosi verso i beni comuni, abbandonano rifiuti di ogni genere ovunque. Non solo la solita spazzatura come fazzoletti, sacchi e bottiglie: anche siringhe usate purtroppo. È odierna la segnalazione del dispositivo medico abbandonato per strada, in via Crasso per l’esattezza, da parte di un cittadino. L’amministrazione comunale ha rafforzato il suo impegno contro questo fenomeno anche con il servizio di videosorveglianza in modo tale da poter punire i responsabili.